Как жители Виноградовки спасают родник, принимают переселенцев и помогают ВСУ

В начале 2022 года директор Одесского областного Центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз принимала участие в шоу «Посетите мой дом», которое начало выходить на телеканале «Дом».

Шоу «Посетите мой дом» посетило село Виноградовку

По условиям программы, пять жителей из разных регионов Украины приезжают друг к другу в гости, где хозяин представляет свой край — знакомит со своим домом, угощает в национальном стиле и рассказывает о своей мечте.

Участники ставят друг другу оценки. Тот, кто набрал большее количество баллов, становится победителем и получает финансовую поддержку на реализацию своей мечты.

Вторая жизнь роднику в селе Виноградовка

На тот момент Ольга Семеновна мечтала дать вторую жизнь роднику в центре родного села Виноградовка Болградской ОТГ, который в последнее время едва сочится, а летом вода вообще не появляется. Но до победы не хватило одного очка. Победила участница, которая всем ставила очень низкие баллы – двойки или тройки. Другие были более щедры на оценки – и проиграли.

— Но я не жалею, что приняла участие в этой программе. Главное то, что мы познакомили гостей и телезрителей с культурой гагаузского народа, проявили свое гостеприимство, показали музейную комнату, библиотеку, рассказали о своей деятельности. Наши гости были приятно удивлены, у них осталось много впечатлений и знаний о гагаузской культуре – я этому очень рада, — говорит Ольга Семеновна!

Планы на восстановление родника

А что же родник? Неужели мечта Ольги Семеновны и многих ее односельчан не воплотится в жизнь?

— Нет, мы не отказались от планов по восстановлению подземного источника, — говорит Ольга Семеновна. – Думаем, что преградой для подземного русла стали кабели, которые в свое время прокладывали связисты.

Мы ждали, что вода найдет другую дорогу – и тогда уж обустроим новый родник. Но этого не произошло. Старый источник иногда продолжает сочиться – он ждет нашей помощи. Недалеко от Дома культуры мы вырыли колодец и увидели, что в этой местности вода находится совсем неглубоко, причем очень хорошая вода. А для нашего засушливого южного региона Одесчины вода – на вес золота. Мы обязательно вернем роднику жизнь!

Виноградовка стала пристанищем для многих переселенцев

— Вы знаете, до начала широкомасштабной войны у нас было много туристов. Сейчас людям не до путешествий, но к нам постоянно приходят переселенцы, — продолжает рассказ Ольга Кулаксыз.

С первых дней войны Виноградовка приняла семьи из Киевской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и других областей Украины. Они приехали с детьми, и вскоре в селе им стало скучно.

Родители начали приходить в Дом культуры, в наш Центр. Мы постоянно проводим для гостей экскурсии, организовываем мастер-классы по плетению и вязанию. Запомнилась встреча с группой детей 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко: юные гости нам читали стихи Кобзаря на украинском, а мы – в переводе на гагаузский. Некоторые семьи настолько заинтересовались, что решили воспользоваться возможностью изучить гагаузский язык. Взяли в нашей библиотеке разговорники – и штудируют.

Обычная печатная машинка с необычной историей

Летом, когда в Виноградовке проводили мероприятие ко Дню этнографа, гостям из Запорожской области очень понравился один экспонат. Вот стоит на полке, казалось бы, обычная механическая печатная машинка. Но она уникальна тем, что на ней была напечатана первая Библия на гагаузском языке – «ЕниБааланты».

И Ольга Семеновна начинает свой рассказ издалека, с истории гагаузов, которые относятся к тюркским народам, но при этом исповедуют христианство. О том, как они поселились в Буджакских степях, как строили села и храмы. Гости села, посетив в Виноградовке сельскую церковь, могут убедиться в том, что часть службы ведется на гагаузском языке.

Центр гагаузской культуры собирает средства для ВСУ

Помимо текущей работы – тематических мероприятий, творческих конкурсов для детей, тесного сотрудничества с сельской школой, активисты областного Центра гагаузской культуры принимают участие во всех выставках и ярмарках, в ходе которых жители Болградского района собирают средства для поддержки ЗСУ.

— Мы организовали кружок «Умелые ручки»: жители села приносят вещи, которые уже не носят, мы режем их на узкие плоски и вяжем круглые коврики в национальном стиле, — рассказывает Ольга Семеновна.

– Во-первых, эта работа очень увлекает и «лечит» женщин от тревог нашего военного времени.

— Во-вторых, эти коврики успешно продаются. Вырученные средства передаем на нужды наших защитников.

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