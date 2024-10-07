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На юге Одесской области хотят вернуть старое название поселку Соборное

На юге Одесской области хотят вернуть старое название поселку Соборное

В сентябре 2024 года поселок Березино в Болградском районе официально получил новое название — Соборное. Но как оказалось, местные жители против переименования и через суд хотят вернуть прежнее название.

Напомним, 19 сентября Верховная рада приняла постановление об изменении названий 26 сел и поселков в Одесской области, в рамках которого Березино было переименовано в поселок Соборное. 26 сентября постановление вступило в силу.

Сегодня в фейсбук-группе Berezinec & Березинец появилось сообщение с призывом возвратить поселку прежнее название Березино.

Автор — Юлия Бозбей отмечает, что еще на этапе общественного обсуждения подавляющее большинство березинцев было категорически против переименования, а впоследствии было собрано более 952 голосов за сохранение названия поселка.

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Она обратилась к односельчанам с призывом о возвращении топонима «Березино».

«Нами была сформирована инициативная группа, которая собирала материалы, переписывалась с Украинским институтом национальной памяти, различными органами власти, подавала протест в профильный комитет Верховной Рады. Депутаты не прислушались к нашему мнению, поэтому нам остается единственный законный вариант борьбы за свое право оставаться жителями Березино — подача искового заявления в суд», — пишет автор.

березино

По словам Юлии, сейчас готовится исковое заявление, а представлять интересы истцов в суде взялось известное адвокатское объединение «Кравец и партнеры». Местным жителям предлагают собрать средства на оплату иска и судебных заседаний.

Напомним, село Березино названо в честь победы русских войск в ноябре 1812 на реке Березине. Жители села принимали активное участие в революции 1917 года. Железнодорожники боролись за внедрение 8-часового рабочего дня, а осенью приняли участие в забастовке, которую подавило Временное правительство. Перед Второй мировой войной деревню стали заселять выходцы из Винницкой и Житомирской областей Украины.

 

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