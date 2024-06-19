В селе Одесской области ливнями смыло асфальт, погибли домашние животные (фото)

Об этом сообщили в Болградском городском совете.

В горсовете рассказали, что в течение двух дней в селе выпало 71 мм осадков. Ливень был такой интенсивности, что непроездными на сегодня остаются дороги на десяти улицах.

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Поток воды разрушил на этих улицах асфальтовое покрытие, в том числе и новое.

А у одного из местных жителей даже утонули в иле 37 голов домашней птицы.

Дождевым потоком смыло горы мусора из сельских оврагов и вынесло на улицы под дворы местных жителей. К ликвидации последствий непогоды привлечена почти вся коммунальная техника Болградского горсовета.

«Да, на этот раз поток мусора из сельских оврагов, которых в Виноградовке немало, был значительно меньше, чем в 2020-м году, благодаря налаженному вывозу бытовых отходов коммунальщиками. И все же, хочется напомнить виноградовцам, к каким последствиям может привести непогода, когда в овраги сбрасываются и накапливаются отходы, что потом смывается в огороды и дворы селян», — отметили в горсовете.