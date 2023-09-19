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Жители Одесской области убрали горы мусора на территории Национального парка (фото)

Жители Одесской области убрали горы мусора на территории Национального парка (фото)

В Одесской области неравнодушные жители собрались у водоемов Национального природного парка «Тузловские лиманы», чтобы очистить территорию парка от мусора.

Об этом сообщили на facebook-странице Нацпарка «Тузловские лиманы».

Поскольку на выходных отмечался День уборки и Международный день чистых берегов — 2023, неравнодушные местные жители и работники парка присоединились к уборке окружающей среды.

Прибирання на Тузловських лиманах

Сотрудники парка не являются коммунальной службой, но все равно следят за соблюдением чистоты на территории парка, выявляют нарушителей и составляют протоколы.

Прибирання на Тузловських лиманах

Как сообщили на странице парка, сотрудники ежегодно присоединяются к разным экологическим акциям. После того как все эконебезразличные жители убрали закрепленный за ними участок, защитные полосы лиманов стали выглядеть чище.

Прибирання на Тузловських лиманах

Не ждите экологических дат, любите Украину каждый день, добросовестно выполняя свою работу и проявляя заботу об окружающей среде, —

обратились к украинцам сотрудники Нацпарка «Тузловские лиманы».

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Фото с facebook-страницы Нацпарка «Тузловские лиманы».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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