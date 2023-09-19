Мешканці Одещини прибрали гори сміття на території Національного парку (фото)

На Одещині небайдужі мешканці зібралися біля водойм Національного природного парку “Тузлівські лимани”, щоб очистити територію парку від сміття.

Про це повідомили на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.

Оскільки на вихідних відзначався День прибирання та Міжнародний день чистих берегів – 2023, то небайдужі місцеві мешканці та працівники парку долучилися до прибирання довкілля.

Співробітники парку не є комунальною службою, але все одно слідкують за дотриманням чистоти на території парку, виявляють порушників та складають на них протоколи.

Як повідомили на сторінці парку, співпрацівники щороку приєднуються до різних екологічних акцій. Після того, як всі еконебайдужі прибрали закріплену за ними ділянку, захисні смуги лиманів стали виглядати чистіше.

Не чекайте екологічних дат, любіть Україну щодня, сумлінно виконуючи свою роботу та проявляючи турботу до навколишнього середовища, –

звернулися до українців співпрацівники Нацпарку “Тузлівські лимани”.

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Фото з facebook-сторінки Нацпарку “Тузлівські лимани”.