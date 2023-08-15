Неизвестные в Одесской области уничтожили реку, наполнявшую Тузловские лиманы пресной водой (фото)

В Одесской области из-за деятельности людей исчезает река Хаджидер. Она питала пресной водой Тузловские лиманы и поддерживала жизнь природных экосистем в парке.

Об этом сообщил эколог и природозащитник Иван Русев.

По его словам, Хаджидер (из тюркского — «горькая река») вместе с рекой Алкалия была одним из основных источников пресной воды для Тузловских лиманов. А также поддерживала жизнь природных экосистем и биоразнообразие в национальном природном парке.

Как сообщил эколог, во время войны река Хаджидер пострадала, когда неизвестная отечественная компания засыпала ее русло у Николаевки-Новороссийской (Байрамча).

Это почти уничтожило реку. Однако была возможность прохода воды во время половодья и мощных дождей под мост, рассказывает Русев.

Но сейчас неизвестная компания построила дамбу высотой на 1,5 м от дна русла и установила ограничения на проход воды по двум трубам.

Преступление и варварство на практике, причем предположительно за государственные средства, —

заявил Иван Русев.

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