Неизвестные в Одесской области уничтожили реку, наполнявшую Тузловские лиманы пресной водой (фото)

В Одесской области из-за деятельности людей исчезает река Хаджидер. Она питала пресной водой Тузловские лиманы и поддерживала жизнь природных экосистем в парке.
Об этом сообщил эколог и природозащитник Иван Русев.
По его словам, Хаджидер (из тюркского — «горькая река») вместе с рекой Алкалия была одним из основных источников пресной воды для Тузловских лиманов. А также поддерживала жизнь природных экосистем и биоразнообразие в национальном природном парке.
Как сообщил эколог, во время войны река Хаджидер пострадала, когда неизвестная отечественная компания засыпала ее русло у Николаевки-Новороссийской (Байрамча).
Это почти уничтожило реку. Однако была возможность прохода воды во время половодья и мощных дождей под мост, рассказывает Русев.
Но сейчас неизвестная компания построила дамбу высотой на 1,5 м от дна русла и установила ограничения на проход воды по двум трубам.
Преступление и варварство на практике, причем предположительно за государственные средства, —
заявил Иван Русев.
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