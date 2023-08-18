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Пилил деревья в национальном парке: теперь грозит тюрьма

Пилил деревья в национальном парке: теперь грозит тюрьма

Житель Белгород-Днестровского района, пойманный в нацпарке «Тузловские лиманы» с дровами в авто, предстанет перед судом за незаконную порубку деревьев. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

27-летний мужчина был задержан в январе этого года, когда он спилил в национальном парке дуб, клен и скумпию, не имея на это разрешения.

тузловский лиманы вырубка деревьев

Правоохранители изъяли у нарушителя автомобиль с прицепом, древесину и бензопилу в качестве доказательств. Согласно выводам экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба превысила 11 тысяч гривен.

тузловский лиманы вырубка деревьев

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса — и направили дело в суд.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 25 500 до 34 тыс. гривен, или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 69-летний житель Одесской области, с 2021 года, не имея никаких разрешительных документов, использовал почти девять гектаров земли в пределах водоохранной зоны озера Сасык в Белгород-Днестровском районе.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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