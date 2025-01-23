Как сообщили в полиции Одесской области, 22 января утром на спецлинию 102 поступило сообщение от женщины, что односельчанин задушил ее французского бульдога.
Полицейские установили, что 29-летний местный житель пришел по делам к соседке и пока звал хозяйку, задушил ее песика, который лаял на мужчину.
Тело собаки он бросил на диван, который находился на террасе, дождался женщины, поговорил с ней и ушел.
Собаку без признаков жизни женщина обнаружила уже когда сосед вышел со двора.
Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф или тюремный срок до трех лет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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