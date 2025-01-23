Як повідомили в поліції Одеської області, 22 січня вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки, що односелець задушив її французького бульдога.
Поліцейські встановили, що 29-річний місцевий мешканець прийшов у справах до сусідки і поки кликав господиню, задушив її песика, який гавкав на чоловіка.
Тіло собаки він кинув на диван, який знаходився на терасі, дочекався жінки, поговорив з нею і пішов.
Собаку без ознак життя жінка виявила вже коли сусід вийшов з двору.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує штраф або тюремний строк до трьох років. Встановлюються всі обставини події.
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