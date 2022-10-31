В Одесской области отчим задушил пасынка

Отчим подозревается в том, что задушил своего 23-летнего парня во время семейных распрей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские задержали жителя Одесского района по подозрению в убийстве пасынка. Инцидент произошел 26 октября в Великодолинской громаде.

Потерпевший пришел домой пьяным и устроил ссору с 59-летним отчимом. В ходе стычки, возникшей между мужчинами, старший задушил младшего и ушел из дома.

Вернувшись на следующий день, злоумышленник заявил полицейским: обнаружил родственника без признаков жизни и не знает, что произошло. Однако уже через несколько часов во время досудебного расследования дела, мужчина рассказал о случившемся конфликте и чем все закончилось.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе полицейские задержали 59-летнюю женщину по подозрению в убийстве сына.