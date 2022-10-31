Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области отчим задушил пасынка

В Одесской области отчим задушил пасынка

Отчим подозревается в том, что задушил своего 23-летнего парня во время семейных распрей.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские задержали жителя Одесского района по подозрению в убийстве пасынка. Инцидент произошел 26 октября в Великодолинской громаде.

Потерпевший пришел домой пьяным и устроил ссору с 59-летним отчимом. В ходе стычки, возникшей между мужчинами, старший задушил младшего и ушел из дома.

Вернувшись на следующий день, злоумышленник заявил полицейским: обнаружил родственника без признаков жизни и не знает, что произошло. Однако уже через несколько часов во время досудебного расследования дела, мужчина рассказал о случившемся конфликте и чем все закончилось.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе полицейские задержали 59-летнюю женщину по подозрению в убийстве сына.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить