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Мертвые крысы, фекалии и мусор: что скрывает настил в Аркадии?

Мертвые крысы, фекалии и мусор: что скрывает настил в Аркадии?

Одесский экоактивист заглянул под настил, расположенный на пляже Аркадии между Центральной аллеей и Ротондой. Кроме антисанитарии, сделал выводы эколог, доски настила прикрывают человеческую безответственность и жадность.

Откуда на пляже взялись сточные воды?

Видео и фотографии содержимого под настилом опубликовал на своей странице в Фейсбуке представитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

По его словам, под ним скрыт аварийный выпуск системы ливневых стоков. Раньше труба этого сооружения выходила на сотни метров в море. Но со временем прогнила и ее отрезали. Теперь труба заканчивается прямо на пляже, не доходя до воды. И во время осадков, когда коллекторы переполняются, поверхностные воды из нее заливают центральный пляж Аркадии.

А специалисты Госпотребслужбы предупреждают, что купание в море, куда попали поверхностные воды, опасно для здоровья. Ведь в море таким образом сливается грязь, биологические отходы — остатки пищи, фекалии и другая опасная органика.

— Все это выбрасывается сейчас прямо в песок, который, напитавшись вот этих фекальных вод, еще на протяжении долгого времени будет содержать в себе болезнетворные бактерии, остатки вирусов и химические загрязнители в виде мочевины, — рассказал Владислав Балинский.

Аркадия пляж настил

Аркадия пляж настил

Аркадия пляж настил

Поверьте своему носу!

Но ситуация с коллектором в Аркадии еще хуже. По словам общественника, из-за своего возраста (порядка 150 лет) ливневые стоки и обычная канализация частично разрушились и соединились. Поэтому на пляж, а оттуда в море, из аварийного выпуска выливаются уже не поверхностные, а фекальные воды.И происходит это не только во время осадков, но и в моменты значительной нагрузки на городскую канализацию.

Чтобы в этом убедиться, по словам активиста, достаточно просто задействовать собственные органы чувств — зрение и обоняние. Даже лабораторных исследований проводить не надо.

— Вонь мы чувствуем. Вероятно, приезжие думают, что это лечебные грязи. Отдыхающие не ведают, что творят, я видел, в этой луже купался ребенок, — заявил эколог.

И ничего не сделано, чтобы это предотвратить. Более того, здесь расположен действующий пляж, на котором, несмотря на запах и визуальные загрязнения, продолжают купаться люди и нет никаких предупреждений о возможной опасности.

Это и возмущает Владислава Балинского больше всего: как городские власти и коммерческие организации, которые арендуют там землю, допускают, что в самом престижном и известном месте отдыха на пляж и в море регулярно текут фекальные воды?

Фото: ОО «Зеленый лист»

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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