Жертвы российских атак: в больнице умерла молодая одесситка

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер

«Врачи делали все возможное, однако спасти одесситку, к сожалению, не удалось. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — пишет Кипер.

В ночь с 8 на 9 ноября удар пришелся по одному из многоквартирных жилых комплексов города. На месте начался пожар, воспламенились квартиры и машины жильцов во дворе. Тогда погибла местная жительница, еще 13 человек получили ранения, среди них двое детей 4 и 16 лет.

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17 ноября российский удар по критической инфраструктуре Одесской области унес жизни двух человек.

А 18 ноября в результате падения сбитой ракеты в центре Одессы погибло 1о человек, более 50 получили ранения. 20 ноября в больнице скончался еще один пострадавший, таким образом количество погибших увеличилось до 11.