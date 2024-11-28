Новости Одессы и Одесской области

Жертвы российских атак: в больнице умерла молодая одесситка

Жертвы российских атак: в больнице умерла молодая одесситка

Сегодня, 28 ноября, в больнице умерла 26-летняя девушка, которая получила ранения в результате российской дроновой атаки по Одессе 8 ноября.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер

«Врачи делали все возможное, однако спасти одесситку, к сожалению, не удалось. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — пишет Кипер.

В ночь с 8 на 9 ноября удар пришелся по одному из многоквартирных жилых комплексов города. На месте начался пожар, воспламенились квартиры и машины жильцов во дворе. Тогда погибла местная жительница, еще 13 человек получили ранения, среди них двое детей 4 и 16 лет.

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17 ноября российский удар по критической инфраструктуре Одесской области унес жизни двух человек.

А 18 ноября в результате падения сбитой ракеты в центре Одессы погибло 1о человек, более 50 получили ранения. 20 ноября в больнице скончался еще один пострадавший, таким образом количество погибших увеличилось до 11.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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