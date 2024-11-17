Стали известны имена энергетиков, убитых ракетой россиян на подстанции под Одессой

Как сообщает официальный Телеграм-канал ДТЭК, погибли два энергетика – Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский.

Дмитрию Каминому был 41 год. Он работал в НЭК целых 16 лет, придя электромонтером по обслуживанию подстанции, через несколько лет став очередным инженером подстанции, а до сегодняшней трагедии уже 12 лет работал диспетчером подстанции.

«Дмитрий был профессионалом высокого уровня, надежным другом. У него осталась 10-летняя дочь», – рассказали коллеги погибшего.

Максиму Шаргородскому было 44 года. Энергетической отрасли он отдал около 20 лет жизни. С 2005 года работал на подстанции, придя электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств, и за 6 лет стал электромонтером по обслуживанию подстанции, исполнял обязанности диспетчера ПС, был опытным специалистом.

«С начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года Максим был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером. У него осталась 14-летняя дочь», – рассказали в ДТЭК.

«К сожалению, такие потери являются ужасным напоминанием о мужестве и преданности украинских энергетиков, защищающих свет в домах украинцев. Светлая память!», – добавили в компании.

Ранее в Одесской областной военной администрации сообщили, что нынешняя террористическая российская атака Одесщины унесла жизни двух человек, а в областной прокуратуре уточнили, что двое погибших – сотрудники энергообъекта.

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