Жертви російських атак: у лікарні померла молода одеситка

Про це повідомив начальник Одеської ОДА Олег Кіпер

«Лікарі робили все можливе, проте врятувати одеситку, на жаль, не вдалося. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким», – пише Кіпер.

У ніч із 8 на 9 листопада удар припав на один із багатоквартирних житлових комплексів міста. На місці почалася пожежа, запалали квартири і машини мешканців у дворі. Тоді загинула місцева мешканка, ще 13 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей 4 і 16 років.

По темі: Зруйновані будинки, згорілі авто: як постраждали одесити після нічної атаки дронами 9 листопада (фоторепортаж)

17 листопада російський удар по критичній інфраструктурі Одеської області забрав життя двох людей.

А 18 листопада внаслідок падіння збитої ракети в центрі Одеси загинуло 1о осіб, понад 50 дістали поранення. 20 листопада в лікарні помер ще один потерпілий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.