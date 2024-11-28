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Жертви російських атак: у лікарні померла молода одеситка

Жертви російських атак: у лікарні померла молода одеситка

Сьогодні, 28 листопада, у лікарні померла 26-річна дівчина, яка дістала поранення внаслідок російської дронової атаки по Одесі 8 листопада.

Про це повідомив начальник Одеської ОДА Олег Кіпер

«Лікарі робили все можливе, проте врятувати одеситку, на жаль, не вдалося. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким», – пише Кіпер.

У ніч із 8 на 9 листопада удар припав на один із багатоквартирних житлових комплексів міста. На місці почалася пожежа, запалали квартири і машини мешканців у дворі. Тоді загинула місцева мешканка, ще 13 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей 4 і 16 років.

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17 листопада російський удар по критичній інфраструктурі Одеської області забрав життя двох людей.

А 18 листопада внаслідок падіння збитої ракети в центрі Одеси загинуло 1о осіб, понад 50 дістали поранення. 20 листопада в лікарні помер ще один потерпілий, таким чином кількість загиблих збільшилася до 11.

 

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