Танкер Delfi может стать государственным

Кабинет министров Украины намерен через суд получить право собственности на танкер Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже “Дельфин” в ноябре 2019 года.

Об этом стало известно из материалов дела. Кабмин подал иск в Хозяйственный суд Одесской области еще в декабре 2020 года.

Ответчиком по иску является компания Mister Drake PC – владелец танкера.

Кабмин объясняет свои претензии тем, что компания Mister Drake PC не эвакуировала танкер с пляжа самостоятельно и в установленные сроки.

Всю историю скандального танкера смотрите здесь в одном видео от “Одесской жизни”.

Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа ”Дельфин”.

Напомним, что 10 сентября танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.