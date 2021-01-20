Новости Одессы и Одесской области

Танкер Delfi может стать государственным

Танкер Delfi может стать государственным

Кабинет министров Украины намерен через суд получить право собственности на танкер Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже “Дельфин” в ноябре 2019 года.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом стало известно из материалов дела. Кабмин подал иск в Хозяйственный суд Одесской области еще в декабре 2020 года.

Ответчиком по иску является компания Mister Drake PC – владелец танкера.

Кабмин объясняет свои претензии тем, что компания Mister Drake PC не эвакуировала танкер с пляжа самостоятельно и в установленные сроки.

Всю историю скандального танкера смотрите здесь в одном видео от “Одесской жизни”.

Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа ”Дельфин”.

Напомним, что 10 сентября танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить