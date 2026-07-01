Ключевые моменты:

Ограничения будут действовать в среду, 1 июля, с 17:00 до 22:00.

Для бизнеса введут графики ограничения мощности, а для населения — графики почасовых отключений.

Причина: Экстремальная жара, которая привела к рекордному росту потребления энергии по всей стране.

Отключение света в Одессе 1 июля: что известно

В компании «Укрэнерго» официально сообщили, что вечерний пик 1 июля будет сложным. Из-за сильной жары украинцы массово включают охлаждающие приборы, что создает критическую нагрузку на энергосистему. В связи с этим диспетчерский центр вынужден прибегнуть к контролируемым ограничениям в период с 17:00 до 22:00.

Ограничения будут разными:

Для промышленных объектов и бизнеса будут задействованы графики ограничения мощности.

Бытовым потребителям свет будут выключать по графикам почасовых отключений. Предварительно планируется задействовать ограничения в объеме одной очереди.

Энергетики подчеркивают: ситуация в системе динамичная. Одесситам настоятельно рекомендуют держать гаджеты заряженными и внимательно следить за оперативными обновлениями на ресурсах «ДТЭК Одесские электросети».

«Кто жрет электричество?»: ответ ДТЭК на возмущения одесситов

Такие жесткие ограничения в самый солнцепек традиционно вызывают бурю эмоций у горожан. В соцсетях люди массово жалуются на несправедливость: почему одни дома часами сидят в темноте, а соседние улицы постоянно с со светом? На типичный вопрос потребителей: «Вот как у вас так получается, что полгорода в плановых отключениях, а второй половине не хватает электричества и она в отключениях разгрузки. А в чью пользу это?» — в «ДТЭК Одесские электросети» дали четкий ответ:

«Плановые, аварийные и экстренные отключения применяются по разным причинам и не означают, что электроэнергия устремляется в пользу отдельных районов или потребителей.

Ограничения вводятся для поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения аварийных ситуаций. При этом отключения зависят от технической схемы сети, потому в разных районах ситуация может отличаться».

Напомним, причиной вчерашних отключений света в Одессе были как локальные аварии так и плановые ремонтные работы.