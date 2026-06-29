Ключевые моменты:

Летний зной перегружает сеть, каждые +3 градуса в Киеве добавляют 100 МВт нагрузки.

Энергосистема работает на пределе возможностей, так как часть инфраструктуры сейчас восстанавливают после обстрелов.

С 30 июня в Киеве и ряде областей Украины вводятся почасовые отключения света.

Украинцев просят максимально снизить использование кондиционеров и мощных приборов.

Отключения света: почему система не справляется?

Ситуацию разъяснил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, летний зной оказывает колоссальное давление на сеть. Например, в Киеве каждые дополнительные 3 градуса тепла прибавляют около 100 МВт нагрузки.

«После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме», — подчеркнул Коваленко.

Глава Yasno добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы пройти этот тяжелый период без масштабных ограничений, однако призвал украинцев «быть готовыми к разным сценариям».

Где и когда будут отключать свет 30 июня

Ряд облэнерго по всей Украине уже заявили о введении графиков ограничений. Ситуация по регионам на данный момент выглядит следующим образом:

Киев и область: ДТЭК предупреждает о возможных отключениях завтра вечером, предварительный график уже опубликован.

Ровненская область: здесь вынужденные отключения начались уже сегодня.

Волынская область: графики на 30 июня официально обнародованы.

Другие регионы: о высокой вероятности введения ограничений завтра заявили в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

К чему готовиться одесситам

Что касается Одессы и области, то пока информации об отключениях света нет. Но, как сообщалось ранее, из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%.

В «Укрэнерго» настоятельно просят граждан снизить нагрузку на сеть, особенно в период пикового потребления — с 16:00 до 23:00.

Рекомендации для жителей:

Зарядите устройства: держите павербанки, смартфоны и ноутбуки полностью заряженными.

держите павербанки, смартфоны и ноутбуки полностью заряженными. Выключите лишнее: ограничьте использование мощных электроприборов (кондиционеров, бойлеров, стиральных машин, электродуховок) в вечерние часы.

ограничьте использование мощных электроприборов (кондиционеров, бойлеров, стиральных машин, электродуховок) в вечерние часы. Проверяйте информацию: ситуация в энергосистеме динамична и может меняться. Следите за обновлениями на официальных сайтах и в соцсетях вашего местного облэнерго.

Читайте также: НМТ без света и воды: из-за коммунального коллапса одесские выпускники сдавали тест в чрезвычайных условиях