Ключевые моменты:
- Летний зной перегружает сеть, каждые +3 градуса в Киеве добавляют 100 МВт нагрузки.
- Энергосистема работает на пределе возможностей, так как часть инфраструктуры сейчас восстанавливают после обстрелов.
- С 30 июня в Киеве и ряде областей Украины вводятся почасовые отключения света.
- Украинцев просят максимально снизить использование кондиционеров и мощных приборов.
Отключения света: почему система не справляется?
Ситуацию разъяснил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, летний зной оказывает колоссальное давление на сеть. Например, в Киеве каждые дополнительные 3 градуса тепла прибавляют около 100 МВт нагрузки.
«После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз идет активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на грани своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме», — подчеркнул Коваленко.
Глава Yasno добавил, что энергетики делают все возможное, чтобы пройти этот тяжелый период без масштабных ограничений, однако призвал украинцев «быть готовыми к разным сценариям».
Где и когда будут отключать свет 30 июня
Ряд облэнерго по всей Украине уже заявили о введении графиков ограничений. Ситуация по регионам на данный момент выглядит следующим образом:
Киев и область: ДТЭК предупреждает о возможных отключениях завтра вечером, предварительный график уже опубликован.
Ровненская область: здесь вынужденные отключения начались уже сегодня.
Волынская область: графики на 30 июня официально обнародованы.
Другие регионы: о высокой вероятности введения ограничений завтра заявили в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
К чему готовиться одесситам
Что касается Одессы и области, то пока информации об отключениях света нет. Но, как сообщалось ранее, из-за жары и массового использования кондиционеров потребление электроэнергии может возрасти на 25%.
В «Укрэнерго» настоятельно просят граждан снизить нагрузку на сеть, особенно в период пикового потребления — с 16:00 до 23:00.
Рекомендации для жителей:
- Зарядите устройства: держите павербанки, смартфоны и ноутбуки полностью заряженными.
- Выключите лишнее: ограничьте использование мощных электроприборов (кондиционеров, бойлеров, стиральных машин, электродуховок) в вечерние часы.
- Проверяйте информацию: ситуация в энергосистеме динамична и может меняться. Следите за обновлениями на официальных сайтах и в соцсетях вашего местного облэнерго.
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