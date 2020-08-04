Заместители мэра на самоизоляции и ротонда в аренде: коротко о новостях Одессы 3 августа

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Военно-морские и воздушные силы США провели военные учения в Черном море. Учения проходили в нейтральных водах и воздушном пространстве.
- В парках и скверах Одессы установят контейнеры для сбора пластиковых крышечек от бутылок.
- В прошлом году ротонду в Аркадии сдали после реконструкции, которая длилась не один год. Изначально сообщалось, что теперь там будет находиться ресторан, и даже напротив был построен павильон с названием “Ротонда”. Однако сейчас культовую ротонду в Аркадии сдали в аренду.
- Бывшая Цветочная галерея («стекляшка») на Преображенской, 25 скоро откроет двери для посетителей в новом качестве.
- Капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман на 445 километре автодороги государственного значения М-05 Киев-Одесса продолжается. Там уже обустраивают тротуары и перила.
- Заместители мэра Одесского горсовета Дмитрий Жеман и Павел Вугельман находятся на домашней изоляции. Контактный круг ожидает ПЦР-тестирование.