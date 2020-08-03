Міст через Хаджибейський лиман: уже облаштовують тротуари та перила (відео)

Капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман на 445 кілометрі автодороги державного значення М-05 Київ-Одеса триває.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

На правому проїзді мосту ведуться роботи з влаштування перильного огородження та тротуарів, монтаж карнизних блоків. Триває підготовка до влаштування гідроізоляції.