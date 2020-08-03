Новости Одессы и Одесской области

Замы мэра ушли на домашнюю изоляцию: в горсовете введен усиленный санитарный режим

Замы мэра ушли на домашнюю изоляцию: в горсовете введен усиленный санитарный режим

Заместители мэра Одесского горсовета Дмитрий Жеман и Павел Вугельман находятся на домашней изоляции. Контактный круг ожидает ПЦР-тестирование.

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Об этом нам рассказали в пресс-службе мэрии.

У вице-мэра – директора департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана положительный ПЦР тест на коронавирус. На данный момент, он находится на домашней изоляции, не контактирует с людьми, выполняет инструкции медиков и работает дистанционно.

Также самоизолировался заместитель градского главы Павел Вугельман. Как пишет он на своей Фейсбук странице, человек, с которым он контактировал, заболел COVID-19.

– Это очередное доказательство того, что вирус ближе, чем нам кажется и в наших собственных силах соблюдать все правила, заботиться о здоровье своём и окружающих, – написал Вугельман.

Он находится дома на изоляции, работает дистанционно. По истечению срока самоизоляции, который составляет две недели, вернётся нас свое рабочее место.

На данный момент, оба чиновника бессимптомные, состояние нормальное. Их контактный круг установлен, все лица ожидают ПЦР-тестирования. В здании мэрии введены усиленные противоэпидемиологические меры и дополнительная дезинфекция.

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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