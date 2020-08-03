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Вход закрыт: культовую ротонду в Аркадии сдали в аренду (фото)

Вход закрыт: культовую ротонду в Аркадии сдали в аренду (фото)

В прошлом году ротонду в Аркадии сдали после реконструкции, которая длилась не один год. Изначально сообщалось, что теперь там будет находиться ресторан, и даже напротив был построен павильон с названием “Ротонда”. 

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Но тем не менее, ротонда пустовала с начала курортного сезона. Ее облюбовали любители йоги и утренней зарядки, а также те, кто предпочитают отдыхать в тени, а не на солнце. Сейчас же ротонда заставлена полностью столами и стульями, вход внутрь перекрыт столами со стульями и никаких йогов вы там уже не найдете. 

К сожалению, кроме ротонды неприятные изменения коснулись и близлежащего коммунального пляжа. Буквально месяц назад он был официально открыт, были показаны спасательная вышка, бесплатные навесы и душ. Мэр города в интервью одному из каналов сказал, что этот пляж будет всецело принадлежать одесситов, однако не прошло и двух недель, как и на нем появились арендаторы сдающие в аренду шезлонги и установившие несколько больших зонтов. Через две недели, хозяйство арендаторов разрослось. Теперь там появилось еще и с десяток “двуспальных” кроватей. При этом, о норме про свободную пятиметровую зону предприниматели “забыли”. 

Напомним, что в 2016 году эту достопримечательность разрушили, намереваясь построить на ее месте некую конструкцию из стекла и бетона.

При этом, все действия проводились незаконно. Одесситы возмущались происходящим, и в мэрии пообещали, что Ротонду восстановят.

Ротонда в Аркадии была построена в 1965 году.  Она стала узнаваемой, благодаря кинофильмам “Золотой теленок” , “Дежа вю”,  “Приморский бульвар” и др.

 

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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