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Американцы провели военные маневры в Черном море

Американцы провели военные маневры в Черном море

Военно-морские и воздушные силы США провели военные учения в Черном море.

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Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США.

Учения проходили в нейтральных водах и воздушном пространстве.

Участие в маневрах приняли ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Отмечается, что отработка совместных действий сил США в Европе позволит усилить готовность США действовать в Черноморском регионе.

Ранее ракетный эсминец Porter и самолет-разведчик Poseidon остались в Черном море после участия в учениях Sea Breeze-2020.

Фото: Рейтерс

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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