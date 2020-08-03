Американцы провели военные маневры в Черном море

Об этом сообщило командование 6-го флота ВМС США.

Учения проходили в нейтральных водах и воздушном пространстве.

Участие в маневрах приняли ракетный эсминец USS Porter, который в 2018 году наносил удары по территории Сирии, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker. Отмечается, что отработка совместных действий сил США в Европе позволит усилить готовность США действовать в Черноморском регионе.

Ранее ракетный эсминец Porter и самолет-разведчик Poseidon остались в Черном море после участия в учениях Sea Breeze-2020.

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