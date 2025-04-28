Об этом сообщает видеоблогер «Зоотроп».

Две недели назад значительная площадь глиняного грунта откололась и съехала в море. Как отмечает блогер, массивы грунта постоянно медленно сползают в море, что создает опасность для местных жителей. К сожалению, рядом нет никаких предупредительных знаков об опасности.

Напомним, оползни — не редкое явление в курортной Санжейке. В этом месте берег имеет наибольшую высоту над уровнем моря в Одесской области — около 40 метров и потом резко спускается в море. Из-за проседания грунта в море могут сползти и дома местных жителей — до некоторых осталось около 100 метров. Проблема не решена до сих пор и, несмотря на то, что местные жители собрали средства и создали искусственные волнорезы из крупных камней.

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