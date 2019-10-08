Заболеваемость гриппом в Одессе не превышает эпидпорог

Такие данные приводит Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

При этом на минувшей неделе в городе зарегистрированы 230 случаев острых кишечных инфекций. Это соответствует уровню предыдущей недели. Из заболевших 66,1% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей снизился на 10,6%, по сравнению с предыдущей неделей.

Большинство случаев заболеваний связаны с нарушением технологии приготовления и хранения готовых домашних блюд, употреблением немытых овощей и фруктов, мясных и молочных продуктов, купленных на стихийных рынках.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» сообщала, к каким штаммам возбудителей гриппа стоит готовиться в этом сезоне. Вакцин от гриппа в одесских аптеках пока нет.

Фото: babyboum.gr