Грядет грипп: вакцин в одесских аптеках пока нет, а рекомендации есть

Это уже стало привычным: не успевают одесситы отойти от летней жары, как их начинают пугать грядущим гриппом и советуют делать прививки.

Как сообщала «Одесская жизнь», на нас в этому году «надвигаются» четыре штамма гриппа:

* A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09;

* A/Kansas/14/2017 (H3N2);

* B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87);

* B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

Как сообщает столичный Центр здоровья, в Украину уже доставлено более 100 тысяч доз вакцины от гриппа производства Франции («Ваксигрипп») и Кореи («Джиси Флю»). Всего же планируется доставка 500 000 доз вакцин для иммунопрофилактики гриппа.

Также в Центре напомнили, что лучшее время для прививки — накануне гриппозного сезона, то есть уже сейчас. Впрочем, как делают акцент в Центре, вакцинироваться можно и в течение всего сезона.

Но даже если вы решили не откладывать в долгий ящик решение вопроса с вакцинацией, вам приобрести вакцину в Одессе сегодня все равно не удастся.

Корреспондент «Одесской жизни» обошла несколько аптек из разнообразной аптечной сети города, и везде услышала ответ, что «вакцины мы пока не получали» или «собираемся делать заказ».

По поводу того «а когда же будут?» тоже не удалось получить четкого ответа. Самый распространенный ответ: «где-то в октябре». В одной аптеке сообщили, что, скорее всего, вакцину от гриппа можно будет приобрести только к концу октября.

В общем, четкого ответа на вопрос, когда же нам бежать за вакцинами, пока нет. Зато в одной из аптек города я получила необходимые рекомендации о «правильной» покупке вакцины от гриппа.

— Прививка не гарантирует на все 100% спасения от заболеваемости гриппом, но она должна защитить от тяжелых последствий, то есть осложнений.

— Вакцинация уменьшает вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%, вероятность смертельных случаев на 80% и частоту госпитализаций примерно на 50%.

— Есть противопоказания для вакцинации. Например, вирусные острые заболевания, которые сопровождаются температурой, аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или на один из ее компонентов и другие. Так что перед вакцинацией хорошо бы посоветоваться с врачом.

— Покупая вакцину, помните, что вам обязаны выдать сертификат на нее.

— Как рассказал сотрудник аптеки, вакцина может находиться вне холодильника не более 15 минут. Поэтому, покупая ее, помните, что нужен термопакет (сумка-холодильник), можно приобрести и специальный лед в самой аптеке. Есть и другой способ: термобокс с аккумуляторами, который также можно приобрести в аптеках. Правда, его стоимость — около двухсот гривен.

Что же касается стоимости самой вакцины, то, напомню, в прошлом году она составила в среднем 300 грн. Французская вакцина обходилась дороже корейской.

Фото: sobitie.com.ua