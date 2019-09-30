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Новости Одессы и Одесской области

Сезон гриппа: к каким штаммам заболевания готовиться одесситам

Сезон гриппа: к каким штаммам заболевания готовиться одесситам

В ближайшие месяцы в Украине ожидается циркуляция четырёх основных штаммов гриппа. Два из них представляют особую опасность.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В этом году прогнозируют приход двух штаммов гриппа типа А: А/H1N1 Brisbane/02/2018 и А/H3N2 Kansas/14/2017. Именно вирусы гриппа типа А считаются наиболее опасными из–за более тяжелого течения болезни и опасности развития осложнений.

Грипп типа А/H3N2 Kansas — новый гость в Украине. «Канзасский» штамм представляет наибольшую опасность для пожилых людей, а также для тех, кто имеет хронические болезни сердечно–сосудистой системы и в особенности дыхательных путей.

Также ожидается циркуляция двух штаммов менее опасного гриппа типа B: B/Victoria/2/87 и В/Phuket/3073/2013. Эти штаммы уже циркулировали ранее и известны украинским медикам.

В Украину уже доставлены 103 тыс. 550 доз вакцин, которые сейчас проходят контроль качества и безопасности. Это вакцины производства Франции («Санофи Пастер») и Кореи («Грин Кросс Корпорейшн»). В октябре они поступят в продажу. В целом планируется доставка 500 тыс. доз вакцин против гриппа.

В течение прошлого эпидемического сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, 65,3% из которых — дети в возрасте до 17 лет.

Фото: wfsj.org

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