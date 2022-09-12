За неделю в Одесской области выявили адское число больных коронавирусом

В Одесской области за неделю с 5 по 11 сентября обнаружили 666 больных COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Среди детей заболеваемость выросла на 26,6%.

И хотя в христианстве число 666 считается числом Зверя (Антихриста), в коронавирусной статистике, если сравнивать его с показателем прошлой недели, оно показало позитивную тенденцию снижения заболеваемости.

Так, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость коронавирусом снизилась на 8% (666 против 724). Вместе с тем дети стали болеть чаще 26,6% (119 против 94). Показатель госпитализации остался практически на уровне предыдущей недели (142 против 141).

С начала эпидемии в области зарегистрировали 335592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Погибли 6 084 пациента, выздоровели – 328 492 человека.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала адреса, где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города.

Также мы рассказывали о новом штамме COVID-19 «Омикрон» и чего от него ждать.

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