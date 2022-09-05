За неделю в Одесской области сильно выросло число больных коронавирусом

За последние семь дней заболеваемость ковидом практически удвоилась. Сейчас опасным вирусом в Одесском регионе болеют 724 человека.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Сейчас в области 724 больных коронавирусом, среди них 94 — это дети. Среди детей уровень заболеваемости вырос больше, чем вдвое. Также в 1,7 раза увеличилось и количество госпитализаций.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 334 925 случаев COVID-19, из них летальных исходов – 6082.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе могут вернуть обязательное ношение масок.
Этому предшествовали заявления городского департамента здравоохранения, что в Одессе растет заболеваемость COVID-19.
Также мы сообщали, где в Одессе можно сделать прививку от коронавируса.