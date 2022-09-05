Новости Одессы и Одесской области

За неделю в Одесской области сильно выросло число больных коронавирусом

За неделю в Одесской области сильно выросло число больных коронавирусом

За последние семь дней заболеваемость ковидом практически удвоилась. Сейчас опасным вирусом в Одесском регионе болеют 724 человека.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Сейчас в области 724 больных коронавирусом, среди них 94 — это дети. Среди детей уровень заболеваемости вырос больше, чем вдвое. Также в 1,7 раза увеличилось и количество госпитализаций.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 334 925 случаев COVID-19, из них летальных исходов – 6082.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе могут вернуть обязательное ношение масок.

Этому предшествовали заявления городского департамента здравоохранения, что  в Одессе растет заболеваемость COVID-19.

Также мы сообщали, где в Одессе можно сделать прививку от коронавируса.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить