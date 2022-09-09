Где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города

Ковид в Одессе: вернут ли карантин? Война отодвинула тему коронавируса на задний план. Но сам-то коварный вирус никуда не делся. И сегодня пандемия снова накрыла мир. К сожалению, не обошла новая волна инфицирования и Одессу. За последний месяц заметно выросло количество заболевших ковидом в нашем городе. Могут ли нам вернуть карантин, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе могут вернуть обязательное ношение масок Число больных коронавирусом снова начало расти как во всей Украине, так и в Одессе. В этой связи местные власти могут снова сделать обязательным ношение масок в общественных местах и другие карантинные ограничения. ПОДРОБНЕЕ