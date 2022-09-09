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Где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города

Где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города

Временные переселенцы, гости Одессы и сами одесситы могут привиться от COVID-19 во всех ЦПМСП города.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В наличии имеется три вакцины:

  1. Comirnaty/Pfizer;
  2. CoronaVac;
  3. Jannsen от Johnson and Johnson.

Вакцинация бесплатная.

Адреса кабинетов прививок:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Вот. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская дор., 32.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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