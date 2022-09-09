Где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города

Временные переселенцы, гости Одессы и сами одесситы могут привиться от COVID-19 во всех ЦПМСП города.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
В наличии имеется три вакцины:
- Comirnaty/Pfizer;
- CoronaVac;
- Jannsen от Johnson and Johnson.
Вакцинация бесплатная.
Адреса кабинетов прививок:
Киевский район:
Фонтанская дор., 30/32;
Фонтанская дор., 110;
ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
пер. Ушакова, 9;
ул. Шишкина, 48/1;
ул. Ю. Геллера, 43;
ул. Левитана, 62;
ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
ул. Болгарская, 38;
ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
Обсерваторный пер., 8;
ул. Марш. Говорова, 26;
ул. Пастера, 56;
ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
ул. Вот. Чепиги, 54;
ул. Ак. Воробьева, 5;
ул. Героев обороны Одессы, 52;
ул. Ак. Заболотного, 59/1;
ул. Д. Ойстраха, 7;
Балтская дор., 40;
Хаджибейская дор., 32.