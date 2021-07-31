Свой кошелек: что будет осенью с ценами на продукты?

По данным Государственной службы статистики, большую часть семейного бюджета мы тратим на продукты питания. И это не значит, что мы стали питаться лучше. Просто стоимость продуктов, хоть и постепенно, но растет. Не станет исключением и эта осень.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО: есть спрос за границей

В первую очередь вырастет в цене подсолнечное масло. Экономисты считают, что стоить оно может до 70 гривен за литр. А подорожание объясняют высоким спросом на наше масло. На мировых рынках цены на него поднялись. Потому отечественным производителям невыгодно продавать масло в Украине дешевле, чем они могут реализовать его на экспорт.

САХАР: повсеместный неурожай

С началом периода консервации подорожал сахар. Но даже когда хозяйки закатают все варенье, сладкий продукт не подешевеет.

Подорожание сахара происходит не только в Украине. На мировых рынках цены на него также растут. Причина – неурожай сахарной свеклы во Франции и Германии и в других европейских странах. Меньше ожидаемого собрали сахарной свеклы и в Украине. А эксперты предполагают, что рост цен на сахар на отечественном рынке будет зависеть, в частности, и от его общемировой стоимости.

ХЛЕБ: пекари разрабатывают новые рецепты

Цена на хлеб продолжает расти. В первую очередь – по причине подорожания основного сырья, зерна. По прогнозам аграриев, в этом году урожай зерновых в Украине должен быть лучше, чем в прошлом. Но все же расценки на пшеницу будут зависеть от цен на мировых рынках. И, однозначно, считают эксперты, в этом году хлеб вырастет в цене на 12-18%.

Чтобы удержаться на плаву, пекари активно внедряют в производство новые кулинарные компоненты и экспериментируют с рецептурой. Это позволяет им удешевить ряд популярных хлебных изделий.

Если, условно, в прошлом году производители использовали муку высшего сорта, которая теперь резко подорожала, они переходят на первый сорт. Бывает – домешивают в тесто и муку второго сорта. А если использовать отбеливатель, взяв серую муку, можно получить белый батон.

Вместо дрожжей, случается, применяют разрыхлители, вместо маргарина высокого качества – комбинированные жиры, вместо масла – вкусовую добавку. И, конечно, это не лучшим образом отражается на качестве, вкусе, пользе хлеба. Правда, зачастую такими добавками пользуются теневые производители.

Ранее мы рассказывали о проблемах одесских перекрестков – что сейчас происходит на турбокольцах Одессы.

ЯЙЦА, МОЛОКО, МЯСО: подорожает все

В июне текущего года цена на основные кормовые культуры – пшеницу и кукурузу – возросла на 60%. А рост цен на комбикорма, естественно, ведет к сокращению поголовья скота и птицы. Так, в январе – мае производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25%. Соответственно – продукты животноводства и птицеводства дорожают.

Экономисты прогнозируют рост цен на мясо, яйца, молоко на 20%. Цена за десяток яиц, к примеру, может достичь 40 гривен. Дорожает мясо. На сегодняшний день наиболее высокие цены на него – в центральных областях, в западных и восточных они заметно ниже.

В течение осени молоко в Украине подорожает на 4-5%. Первый фактор – сезонное снижение надоев молока. Еще одна причина – селяне коров забивают. К тому же резко возрастет стоимость выпаса скота – в связи с тем, что земельные участки площадью свыше 0,5 га, находящиеся в частном владении, собираются обложить налогом.

Даже на сегодняшний день, по утверждению экспертов, в Украине молочную продукцию массово подделывают за счет использования пальмового масла и других компонентов. Что потребителям предложат в ближайшем будущем – вопрос.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ: погода внесла свои коррективы

Цена на овощи и фрукты, понятно, зависит от новых урожаев и погоды. А прокатившиеся по Украине мощные ливни нанесли значительный урон. И уже сейчас стоимость овощей и фруктов растет – даже на фоне хорошего прошлого урожая. Так, выросла цена на помидоры, баклажаны, перец, морковь. На 11% прибавила в цене картошка. Что же касается фруктов, то тем, кто консервирует персики и абрикосы, сейчас самое время срочно запасаться этими продуктами. Ведь дальше вряд ли будет дешевле.