Если нарушен языковой закон: куда и как пожаловаться?

В жизни мы часто сталкиваемся с нарушение языкового закона: например, чиновник отказывается применить в общении государственный язык или интернет-магазин имеет основную версию сайта на русском языке? На подобные нарушения можно пожаловаться.

Чтобы пожаловаться на нарушение языкового закона, надо братиться к Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом сказано на официальном сайте языкового омбудсмена.

Согласно статьи 55 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в жалобе должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество лица;

место его жительства;

изложена суть жалобы;

дата и подпись.

В электронной жалобе также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть отправлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним.

Но для рассмотрения жалобы нужны доказательства.

К жалобе также необходимо добавить видео или аудио подтверждение нарушения или письменные свидетельства очевидцев, скриншоты, в случае, если речь идет об интернет сайте.

Адрес для направления жалобы: 01001, г. Киев, переулок Музейный 12, Уполномоченному по защите государственного языка.

Для электронной жалобы: lyst@mova-ombudsman.gov.ua

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала колонку филолога Аллы Мисюн о том, стоит ли изучать украинский язык и как это делать, в особенности за границей.

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