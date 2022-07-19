Если нарушен языковой закон: куда и как пожаловаться?

В жизни мы часто сталкиваемся с нарушение языкового закона: например, чиновник отказывается применить в общении государственный язык или интернет-магазин имеет основную версию сайта на русском языке? На подобные нарушения можно пожаловаться.
Чтобы пожаловаться на нарушение языкового закона, надо братиться к Уполномоченному по защите государственного языка.
Об этом сказано на официальном сайте языкового омбудсмена.
Согласно статьи 55 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в жалобе должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество лица;
- место его жительства;
- изложена суть жалобы;
- дата и подпись.
В электронной жалобе также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть отправлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним.
Но для рассмотрения жалобы нужны доказательства.
К жалобе также необходимо добавить видео или аудио подтверждение нарушения или письменные свидетельства очевидцев, скриншоты, в случае, если речь идет об интернет сайте.
Адрес для направления жалобы: 01001, г. Киев, переулок Музейный 12, Уполномоченному по защите государственного языка.
Для электронной жалобы: lyst@mova-ombudsman.gov.ua
Ранее «Одесская Жизнь» публиковала колонку филолога Аллы Мисюн о том, стоит ли изучать украинский язык и как это делать, в особенности за границей.
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