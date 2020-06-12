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Вышел тизер нового приключенческого фильма, снятого в Одессе (видео)

Вышел тизер нового приключенческого фильма, снятого в Одессе (видео)

Госкино Украины презентовало тизер нового фильма, снятого на базе Одесской киностудии.

Это лента режиссера Константина Коновалова «Крепость Хаджибей», которая выйдет в прокат осенью 2020 года.

Коротко о сюжете. События фильма происходят в XVIII веке, во время Русско-турецкой войны. Сюжет лихо закручен: задунайские казаки, которые участвовали в войне на стороне Османской империи, становятся обладателями важной информации и принимают решение послать своего гонца — казака Андрея — в Стамбул. Чтобы попасть на прием к султану, Андрей должен заручиться помощью Ахмет-паши, коменданта крепости Хаджибей. В это время на крепость нападают российские войска, ее гарнизон гибнет, Ахмет-паша попадает в плен. Спасается только дочь коменданта — Фатима. Она и казак Андрей разрабатывают дерзкий план по спасению Ахмет-паши и передаче информации султану.

Напомним, на территории Одесской киностудии создадут хаб для кинокомпаний и будут сдавать жилье в аренду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для  этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

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