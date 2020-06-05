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Крепость Хаджибей: в Одессе сняли приключенческий фильм для семейного просмотра (видео, фото)

      В Одессе завершились съемки полнометражного приключенческого художественного фильма «Крепость Хаджибей».

      Картина режиссера Константина Коновалова выйдет в прокат осенью 2020 года. А снимали фильм с октября 2018 года, сообщает сайт Одесской киностудии. 

      Над фильмом работали и снимались в нем кинематографисты и актеры из Украины, Турции и Грузии.

      События фильма происходят в XVIII веке, во время Русско-турецкой войны. Сюжет лихо закручен: задунайские казаки, которые участвовали в войне на стороне Османской империи, становятся обладателями важной информации и принимают решение послать своего гонца — казака Андрея — в Стамбул. Чтобы попасть на прием к султану, Андрей должен заручиться помощью Ахмет-паши, коменданта крепости Хаджибей. В это время на крепость нападают русские войска, ее гарнизон гибнет, Ахмет-паша попадает в плен. Спасается только дочь коменданта — Фатима. Она и казак Андрей разрабатывают дерзки план по спасению Ахмет-паши и передаче информации султану.

      Как отметили на Одесской киностудии, фильм снят в лучших традициях ее «золотого фонда» и рекомендован для семейного просмотра.

       

      Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости привлечения инвестиций для развития Одесской киностудии.

      Фото:  Facebook/Cinematico

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