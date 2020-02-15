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Новости Одессы и Одесской области

Одесскую киностудию смогут продать

Одесскую киностудию смогут продать

Государство лишат контрольного пакета акций Одесской киностудии. Хозяйственный суд Киева вынес соответствующее решение. Иск был подан самой киностудией, которая потребовала конфисковать у государства акции на сумму в 7,4 миллиона гривен, что составляет около 12% от общей стоимости акций предприятия.

По мнению представителей киностудии, это стоимость здания гостиницы «Экран», которое в 2012-м было выведено из собственности ЧАО «Одесская киностудия». Поэтому дирекция предприятия считает, чтобы акции, которые государство получило «в счет» передачи «Экрана», были переданы в распоряжение ЧАО.

Таким образом, доля государства в уставном фонде может сократиться до 38%, и контрольный пакет будет потерян. Однако у министерства культуры есть шанс на апелляцию.

Фото: odesafilmstudio.com.ua

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