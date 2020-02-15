Одесскую киностудию смогут продать

Государство лишат контрольного пакета акций Одесской киностудии. Хозяйственный суд Киева вынес соответствующее решение. Иск был подан самой киностудией, которая потребовала конфисковать у государства акции на сумму в 7,4 миллиона гривен, что составляет около 12% от общей стоимости акций предприятия.

По мнению представителей киностудии, это стоимость здания гостиницы «Экран», которое в 2012-м было выведено из собственности ЧАО «Одесская киностудия». Поэтому дирекция предприятия считает, чтобы акции, которые государство получило «в счет» передачи «Экрана», были переданы в распоряжение ЧАО.

Таким образом, доля государства в уставном фонде может сократиться до 38%, и контрольный пакет будет потерян. Однако у министерства культуры есть шанс на апелляцию.

Фото: odesafilmstudio.com.ua

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