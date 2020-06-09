В Одесской киностудии будут сдавать жилье — инвестор

На территории Одесской киностудии создадут хаб для кинокомпаний и будут сдавать жилье в аренду.

Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава девелоперской компании SAGA Development Андрей Ваврыш, который является акционером киностудии.

Да, я совладелец Одесской киностудии. И нужно быть исключительным дебилом, чтобы нивелировать национальное достояние Одесской киностудии и не попробовать это дело развить, дать ей новую жизнь», – сказал Ваврыш, отвечая на вопрос о возможной застройке территории киностудии.

Он отметил, что на ее базе планируется создать хаб для различных компаний, связанных с киноиндустрией.

«Мы хотим запустить большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. Мы запустим работу киностудии и всего, что необходимо для индустрии. Кинопроизводство — это не только кино. Это и шоу, и продакшн, и новостные агентства», — подчеркнул он.

Что касается жилья на территории киностудии, то его планируют сдавать в аренду исключительно для съемочных групп, отметил акционер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.