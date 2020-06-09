В Одесской киностудии будут сдавать жилье — инвестор

На территории Одесской киностудии создадут хаб для кинокомпаний и будут сдавать жилье в аренду.
Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава девелоперской компании SAGA Development Андрей Ваврыш, который является акционером киностудии.
Да, я совладелец Одесской киностудии. И нужно быть исключительным дебилом, чтобы нивелировать национальное достояние Одесской киностудии и не попробовать это дело развить, дать ей новую жизнь», – сказал Ваврыш, отвечая на вопрос о возможной застройке территории киностудии.
Он отметил, что на ее базе планируется создать хаб для различных компаний, связанных с киноиндустрией.
«Мы хотим запустить большой хаб, в котором будет огромное количество мультимедийных компаний и других организаций. Мы запустим работу киностудии и всего, что необходимо для индустрии. Кинопроизводство — это не только кино. Это и шоу, и продакшн, и новостные агентства», — подчеркнул он.
Что касается жилья на территории киностудии, то его планируют сдавать в аренду исключительно для съемочных групп, отметил акционер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Одессе можно построить современную киностудию на базе существующей, однако для этого необходимы инвестиции. Также он выразил надежду, что на территории киностудии не будут строить жилье на продажу.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что государство может потерять контрольный пакет акций Одесской киностудии.