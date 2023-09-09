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Рейтинг лучших школ Одесской области: кто лидирует

Рейтинг лучших школ Одесской области: кто лидирует

Педагоги Одесщины составили рейтинг лучших учебных заведений области. Опирались на результаты мультипредметного теста, который сдавали выпускники школ.

Об этом сообщили на сайте Образования.

Итак, по итогам среднего балла по НМТ в учебных заведениях возглавил рейтинг учебное заведение в городе Черноморск – Черноморский академический лицей имени Тараса Шевченко со средним баллом 163,4.

«Серебро» рейтинга досталось Измаильскому лицею «Политехнический» с гимназией Измаильского района Одесской области. Там выпускники в среднем сдали экзамены на 162,3.

На третьем месте оказался Лицей «Крыжановский» Фонтанского сельского совета Одесского района Одесской области со средним баллом 160,7. Правда, со средним баллом 160,1 ему в спину дышит Балтский лицей №1 им. Олеся Гончара Балтского городского совета Одесской области.

В этом году пороговый балл для выпускников школ был намного ниже, чем в прошлом году. Именно этот фактор повлиял на результаты рейтинга.

Также следует отметить, что в рейтинге учитываются участники, не преодолевшие пороговый балл предмета.

Кроме того, из-за военных действий многие ученики сменили место жительства и учились онлайн в других регионах Украины или за рубежом.

Это также повлияло на позиции школ.

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Фото иллюстративное.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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