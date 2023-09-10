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Единая система учета школьников и дошкольников: что это и зачем нужна?

Единая система учета школьников и дошкольников: что это и зачем нужна?

В Украине запустили единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста.
Соответствующее постановление о переходе к упрощенному учету школьной документации принял накануне Кабмин, сообщает Министерство образования и науки.

«Цель акта – переход к упрощенному ведению школьной документации, связанной с учетом детей дошкольного, школьного возраста и учащихся с применением средств программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента»,

– отмечается в сообщении.

Ранее учет детей проводился отдельно в каждой территориальной громаде и не было обобщенного видения ситуации в пределах всей страны. Это приводило к фрагментации данных и усложняло анализ и планирование в образовательной отрасли.

В Минобразования полагают, что новая система учета позволит автоматически собирать и анализировать статистические данные о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников, учащихся, а также детей, которые не учатся.

Предполагается, что внедрение электронной формы ведения школьной документации позволит разгрузить учителей и администрации учебных заведений, в результате чего они смогут уделять больше внимания выполнению своих непосредственных обязанностей и в целом сделает работу в этой сфере более удобной и эффективной.

Основная задача данной инициативы – обеспечение большей прозрачности и доступности информации об образовательном процессе. Электронный учет создаст возможность для родителей и общественности получать актуальную информацию об учебном процессе, его успешности и других важных аспектах образования.

Как сообщалось ранее, школьники Одессы и области проведут в этом учебном году за партами на месяц дольше. Новый учебный год продлится с 1 сентября 2023 г. по 28 июня 2024 г.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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