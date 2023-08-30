Модульные убежища в одесских школах появятся в сентябре

На пороге – новый учебный год. Вот только оборудовать убежища во всех школах и детсадах Одессы, к сожалению, невозможно. Альтернативой могут стать модульные бетонные укрытия. И возле трех учебных заведений города власти обещали их установить. Когда отроют модульные убежища, нам рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Модульные убежища – это, по сути, несколько десятков модульных блоков. Модули разные: некоторые — проходные, с торцевыми проемами; некоторые — с одним боковым выходом и усиленными дверями. Устанавливать их можно встык. А всю конструкцию требуется заглубить в грунт – у убежища предусмотрен метровый фундамент.

В результате — получится большое укрытие, в котором смогут одновременно находиться сотни людей.

Подобные бомбоубежища раньше не возводили. Национальный стандарт Украины «Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа» был утвержден только в начале текущего года. А без этого документа ни государственные, ни коммунальные структуры такие модули закупать и устанавливать не имели права.

Кстати, по словам, Елены Буйневич, выяснилось, что на установку модульных укрытий требуется меньше времени, чем на ремонт подвалов.

В новом учебном году модульные убежища будут открыты в одной школе Киевского района, школе и детском саду, расположенных в Пересыпском районе. Номера этих учебных заведений, согласно правилам безопасности, Елена Буйневич называть отказалась.

Первое убежище начнет работать 1 сентября, одно мы ожидаем 15 сентября, еще одно — в конце сентября, — рассказала Елена Валерьевна. — Они уже построены. Сейчас идет их оснащение – в частности, установка противопожарной сигнализации, проводятся внутренние – малярные и штукатурные — работы. Школьные убежища рассчитаны на 250 человек – площадь каждого из них составляет более 200 м². Бомбоубежище, расположенное рядом с детским садом, сможет принять 150 детей и взрослых. Его площадь составляет 150 м².

По словам директора департамента, в начале лета этого года родителей, желающих, чтобы их дети учились очно, было почти 70%. На сегодня их число сократилось на 10%.

Тем не менее с 1 сентября в очном формате начнут учиться около 60 000 детей. Проходить занятия будут в 121 одесской школе.

Малышей примут 136 городских детсада. Посещать их смогут 6 000 детей.

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Фото иллюстративное.