В Одессе приобретут новую мебель для укрытий в учебных заведениях: куда и сколько

В Одессе закупят саженцы деревьев на 6 млн гривен В Одессе коммунальное предприятие «Горзелентрест» объявило тендер на шесть миллионов гривен для закупки саженцев деревьев. Об этом стало известно с сайта госзакупок Prozorro. ПОДРОБНЕЕ

С 1 сентября 90% школ Одессы будут работать: в каком формате? С 1 сентября в Одессе более 90% школ будут работать в смешанном формате – и очно, и дистанционно. Об этом в комментарии Суспільному сообщила начальница территориального отдела образования Приморского района Юлия Филлер. ПОДРОБНЕЕ

За партой или онлайн? Как в Одессе готовятся к новому учебному году Министерство образования Украины рекомендует учебным заведениям страны с первого сентября восстановить полноценное очное обучение. А чтобы это стало возможным — обеспечить их укрытиями. Об укрытиях, учебном процессе во время войны и свободе выбора мы говорили с директором департамента образования и науки Одесского горсовета Еленой Буйневич. ПОДРОБНЕЕ