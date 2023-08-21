В Одессе приобретут новую мебель для укрытий в учебных заведениях: куда и сколько

Образовательные учреждения Киевского района Одессы получат новую мебель для обустройства сооружений гражданской защиты. Закупка новой мебели обойдется в 4 678 500 грн.
Об этом стало известно с сайта госзакупок Prozorro.
Заказчиком выступило КУ «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района г. Одессы».
Во время тендера был избран поставщик школьной мебели, которая необходима для обустройства сооружений гражданской защиты — укрытий.
Для 37 образовательных учреждений Киевского района Одессы планируют приобрести:
- 216 столов детских шестигранных (без регулировки высоты);
- 1296 стульев детских;
- 262 стола на металлической базе;
- 1545 стульев;
- 524 односторонних скамеек.
Ожидаемая стоимость приобретения мебели составила 5 млн грн. Но среди двух участников аукциона избрали ФЛП «Резворович Олег Анатольевич». Он согласился предоставить мебель за 4678500 гривен.
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