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В Одессе приобретут новую мебель для укрытий в учебных заведениях: куда и сколько

В Одессе приобретут новую мебель для укрытий в учебных заведениях: куда и сколько

Образовательные учреждения Киевского района Одессы получат новую мебель для обустройства сооружений гражданской защиты. Закупка новой мебели обойдется в 4 678 500 грн.

Об этом стало известно с сайта госзакупок Prozorro.

Заказчиком выступило КУ «Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района г. Одессы».

Во время тендера был избран поставщик школьной мебели, которая необходима для обустройства сооружений гражданской защиты — укрытий.

тендер на меблі в укриття

Для 37 образовательных учреждений Киевского района Одессы планируют приобрести:

  • 216 столов детских шестигранных (без регулировки высоты);
  • 1296 стульев детских;
  • 262 стола на металлической базе;
  • 1545 стульев;
  • 524 односторонних скамеек.

Ожидаемая стоимость приобретения мебели составила 5 млн грн. Но среди двух участников аукциона избрали ФЛП «Резворович Олег Анатольевич». Он согласился предоставить мебель за 4678500 гривен.

Учасники аукціону

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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