Одесские гонщики просят выделить им место для дрифта

Автомобилисты одесского клуба «Мост», которые накануне не смогли провести финальные гонки этого года, просят городские власти «решить вопрос для автолюбителей» и предоставить им место для гонок.

Об этом шла речь на недавней встрече автогонщиков с мэром Одессы Геннадием Трухановым и руководством полиции.

Отметим, представители автоклуба «Мост» традиционно устраивают нелегальные гонки у путепровода «Поездного», недалеко от Горбатого моста.

Еще в октябре патрульная полиция после многочисленных жалоб местных жителей организовала дежурство экипажа у путепровода, чтобы гонщики не нарушали общественный порядок.

Конфликт обострился вечером 27 декабря, когда полицейские заблокировали место нелегальных состязаний при помощи служебных машин и коммунальной техники, не дав дрифтерам провести финальные гонки уходящего года. В ответ недовольные гонщики приехали в центр и на время заблокировали движение в районе ж/д вокзала. Полицейские задержали на Привокзальной площади нескольких нарушителей, применив спецсредства.

Как заявил на встрече городской голова, автогонки, конечно, должны проходить, но «хобби нескольких тысяч людей не должно мешать жизни миллионного города». Также Труханов добавил, что в качестве основной локации для проведения гонок и дрифта власти рассматривают территорию в районе 6-го километра Овидиопольской дороги.

Между тем, еще перед встречей дрифтеры заявляли, что власти игнорируют их проблему, хотя обещали решить вопрос с местом для гонок после выборов, а «6 км, кусок за городом — такая же дорога общего пользования, а свободных «кусков за городом» нет, но нет ровно до тех пор, пока власти так хотят».

В итоге гонщиков попросили сформулировать свои предложения, «на основании которых будут рассмотрены и другие возможности организации автогонок на территории города и области».

Что ответили на это предложение гонщики, в мэрии не уточнили. Таким образом, вопрос с местом для любителей ночных гонок остается открытым.

Отметим, что проблема ночных автогонок и дрифта для Одессы не нова. Данную тему не раз поднимала и «Одесская жизнь». Так, мы искали ответы на вопрос, являются ли уличные гонки по Одессе спортом или это не что иное, как обыкновенное хулиганство?

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