Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки, сообщили в ГСЧС Одесской области.
По предварительной информации погибших и пострадавших нет.
По данным Одесской областной прокуратуры, поздно вечером 10 марта вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками типа «Shahed-136».
Повреждены и разрушены ряд складских помещений частных предприятий, резервуары с горючим, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание на территории частного домовладения, выбиты окна в частных домах, расположенных рядом.
Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.