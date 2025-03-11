атака 10 марта
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Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки, сообщили в ГСЧС Одесской области.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. 

По данным Одесской областной прокуратуры, поздно вечером 10 марта вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками типа «Shahed-136».

Повреждены и разрушены ряд складских помещений частных предприятий, резервуары с горючим, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание на территории частного домовладения, выбиты окна в частных домах, расположенных рядом.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. 

 

 

 

 

 

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