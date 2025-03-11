Об этом сообщили в Одесском горсовете.

По состоянию на 11 марта 2025 года на территории Одесской области произошло более 20 чрезвычайных происшествий связанных с пожарами, пять из них — в Одессе.

В соцсетях сегодня публикуют фото и видео огромного столба черного дыма в городе после вчерашней атаки.

Сейчас экологи различных служб проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

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В мэрии до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.

Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.

Используйте маску или респиратор.

Используйте очистители воздуха.

Делайте влажную уборку помещений.

Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минприроды «Экоугроза».

Как сообщала “Одесская жизнь” ночью более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки по Одессе 10 марта. В результате удара горели резервуары с горючим, частный жилой дом и склада с детскими игрушками.

В Одесской облпрокуратуре поделились новыми фотографиями последствий ночной атаки: