Як повідомляє пресслужба Одеської мерії з посиланням на інформацію обласного управління ДСНС, за минулу добу в Одесі зафіксовано п’ять пожеж через ворожу атаку на місто, в результаті чого в повітря потрапила значна кількість забруднювальних речовин і продуктів горіння.

Повідомляється, що комунальне підприємство «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міськради і ГУ «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України» здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря.

«За даними вимірювань пересувної муніципальної лабораторії КП «Муніципальний центр екологічної безпеки», наразі перевищень норм гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста не зафіксовано. Моніторинг проводився за такими показниками: оксид вуглецю, діоксид азоту, озон, тверді частинки продуктів горіння розміром 2,5 мкм і 10 мкм», – зазначили в мерії.

Пересувна міська лабораторія продовжує моніторинг стану атмосферного повітря.

Нагадаємо, увечері 10 березня російська армія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок у місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.

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