10 марта враг снова нанес удар по Одессе дронами камикадзе. Сначала мониторинговые каналы сообщили о примерно полутора десятках российских дронов над Черным морем. Затем была объявлена воздушная тревога.

Вскоре одесситы и жители пригородов услышали работу сил противовоздушной обороны. Наши зенитчики стараются сбивать российские дроны над морем, чтобы избежать жертв и разрушений от падения обломков.

Враг снова атакуют южные районы города и окрестности Черноморска. По состоянию на 23:00 атака продолжается.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. “Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией.