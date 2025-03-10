ПВО сбивают дроны
Шукаємо менеджера з продажу реклами

10 марта враг снова нанес удар по Одессе дронами камикадзе. Сначала мониторинговые каналы сообщили о примерно полутора десятках российских дронов над Черным морем. Затем была объявлена воздушная тревога.

Вскоре одесситы и жители пригородов услышали работу сил противовоздушной обороны. Наши зенитчики стараются сбивать российские дроны над морем, чтобы избежать жертв и разрушений от падения обломков. 

Враг снова атакуют южные районы города и окрестности Черноморска. По состоянию на 23:00 атака продолжается. 

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. “Одесская Жизнь” продолжает следить за ситуацией. 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме