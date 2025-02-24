Об этом свидетельствуют данные агентства ЛУН.

В нашем городе индекс чистоты атмосферы (AQI) составляет 56 единиц, это значит, что воздух приемлемый — можно проветрить или прогуляться. При этом в поселке Черноморское ситуация оказалась намного хуже — 164 ед.

Самый грязный воздух, по данным ученых, в Ивано-Франковске — там средний показатель достигает 158 единиц.

AQI (Air Quality Index) — индекс качества воздуха, разработанный Агентством по охране окружающей среды США и используемый во многих странах мира. Чем больше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха и более негативное влияние на здоровье.

На прифронтовых территориях исследования не проводились.

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Напомним, в результате российской агрессии в Сухой лиман под Одессой вылилось более 125 тонн подсолнечного масла.

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