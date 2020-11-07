Преображенный одесский двор: памятники, таблички и будка с поющим телефоном (фото)

Все начинается еще до того, как вы зайдете в старый двор на улице Утесова, 11… Вы еще не подошли к воротам, вы еще за квартал до них, а перед вами — подсказка в виде стрит-арта из «раньших времен».

Как будто возродили из прошлого давний одесский уголок со старым кинотеатром, где выступал сам Утесов — еще совсем-совсем молодой.

Все начинается у ворот

А теперь — к дому под номером 11, где родился наш Ледечка и где теперь музей Леонида Осиповича. Вы только не торопитесь. Тут все и всерьез, и с юмором одновременно — как это часто бывает в Одессе. Даже объявление о том, как работает Музей написано не без юмора. Музей трудится, причем вход в него совершенно бесплатный. И он, как мы недавно сообщали, пополнился новыми экспонатами. Экспонаты по-прежнему приобретаются сотрудниками музея, а порой их приносят в дар.

Научный сотрудник Музея Валентина Лысь, к примеру, демонстрирует мне канотье (настоящее, из той самой давней уже эпохи), подаренное Музею краеведом и коллекционером Анатолием Дроздовским.

Люди сюда приходят, оставляют восторженные отзывы, говорят о главном: Музей настоящий, живой. Вот недавно жительница из Хмельницкого побывала, тоже осталась в восторге…

Заходим медленно, изучаем

А этот старый дворик!.. Кстати, только музейным его не назовешь, он ведь жилой, здесь по-прежнему обитают одесситы, значит, обычный. И совершенно необычный.

Сюда заходить надо медленно, потому что сюрпризы ожидают, как только вы переступили ворота. Картинки одесской жизни во всей красе: из окон на вас поглядывают соседи. Их имена — на старых почтовых ящиках: Дорочка Циклис с котом Моней, Лев Наумович и жена его Мила…

А дальше — другие одесские картинки, тоже узнаваемые, с одесскими «цацками-пецками», со старыми дворовыми табличками, с котиками-собачками. Впрочем, всмотритесь в другие «окна»: там звучит патефон, а там — пластинки с голосом Утесова.

Двор славится и двумя памятниками. Только здесь вы сможете поздороваться с молодым Утесовым, полюбоваться, как одесская бабушка Ида Соломоновна кормит голубей.

Здесь можно присесть на скамейку или пенек, превращенный в удобное сиденье. И, кажется, историческая картинка замерла, время повернулось вспять, словно пытается нам сегодняшним напомнить о дне вчерашнем, когда юный Ледечка проживал в этом доме, становился истинным одесситом, чтобы потом воспеть этот город так, как умел, кажется, только он.

Поднимаем телефонную трубку — слушаем Утесова

Совсем недавно в этом дворе появилась телефонная будка, тоже под былые времена. Это еще один памятник уличному телефону. Но не только. Телефон ведь необычный. В свое время его установили в Музее взамен «исчезнувшего» музыкального телефона напротив памятника Утесову в Горсаду.

Ну а теперь, зайдя в эту волшебную телефонную будку, которая появилась в утесовском дворе, вам нужно лишь поднять трубку, набрать какую-либо цифру — и прослушать песню Утесова. Мало? Набирайте другую цифру, слушайте другую песню в исполнении Леонида Осиповича, наслаждайтесь.

В этом старом одесском дворе — все для того, чтобы вы с наслаждением окунулись в прошлое. Оно здесь и в самом деле как будто остановилось…

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