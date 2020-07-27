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Старые одесские ворота по-новому: фонари, брусчатка и три кота с разными характерами

Старые одесские ворота по-новому: фонари, брусчатка и три кота с разными характерами

Преображение старых (или даже новых) ворот в старой части города в Одессе продолжается. «Одесская жизнь» продолжает освещать тему «наворотили», причем в самом позитивном понимании и видении.

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На ул. Екатринининской — очередная «наворотная живопись»: здесь ворота преобразили под кусочек старого города. Фонари, одесская брусчатка, арка, за которой проглядывается дворик, кафешный столик и… тишина.

Героями наворотной картины стали коты. Их трое. Каждый — со своим характером. Один себе облизывается, второй посапывает на крыше, третий уселся за столик. Вряд ли представленный ассортимент на столике интересен коту (чашечка кофе и сигареты), но тут подчеркивается кошачья особенность — «сижу, где хочу!».

Наворотная картинка привлекает внимание к старому дому на Екатрининской, а хорошо сохранившиеся со времен оных старые колесоотбойные тумбы заиграли еще больше. Кстати, такие тумбы устанавливались по обе стороны въезда в дом для защиты углов зданий от ударов колес проезжающими экипажами.

Больше фото смотрите в галерее:

Одесская наворотная живопись
Одесская наворотная живопись
Одесская наворотная живопись
Одесская наворотная живопись

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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