Вокруг города Одесской области добавилось блокпостов

К утру 23 апреля с начала эпидемии в городе подтвердили наличие инфекции у 10 человек.

В связи с этим в населенном пункте усиливают противоэпидемические меры.

Так, в городе закрыли инфекционную больницу. Кроме того, на въездах установили блокпосты.

Начинали с нескольких, а на днях их количество увеличилось до 8.

Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

В пунктах пропуска дежурят медики, оперативники, бойцы Нацгвардии, спасатели. Город охраняет спасательная служба.

Транзитный проезд запрещен. В Подольск могут въехать только те, кто там живет и возвращается домой, а также специалисты, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Цифра

В Одессе и области к 9.00 23 апреля, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрирован 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За весь период эпидемии 5 человек выздоровело, 3 скончалось.

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаков ОРВИ.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото: ГУНП в Одесской области

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