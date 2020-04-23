Вокруг города Одесской области добавилось блокпостов

В городе Подольск наблюдается вспышка коронавируса.
К утру 23 апреля с начала эпидемии в городе подтвердили наличие инфекции у 10 человек.
В связи с этим в населенном пункте усиливают противоэпидемические меры.
Так, в городе закрыли инфекционную больницу. Кроме того, на въездах установили блокпосты.
Начинали с нескольких, а на днях их количество увеличилось до 8.
Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех.
В пунктах пропуска дежурят медики, оперативники, бойцы Нацгвардии, спасатели. Город охраняет спасательная служба.
Транзитный проезд запрещен. В Подольск могут въехать только те, кто там живет и возвращается домой, а также специалисты, обеспечивающие жизнедеятельность города.
Цифра
В Одессе и области к 9.00 23 апреля, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрирован 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За весь период эпидемии 5 человек выздоровело, 3 скончалось.
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Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаков ОРВИ.
Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.
О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.
Фото: ГУНП в Одесской области