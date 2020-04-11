Протоколы: как нас будут лечить от коронавирусной инфекции?

Министерство отечественный Минздрав. Какие же правила прописаны в этих протоколах при лечении от коронавируса здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив?

Для лечения будут использовать мировой опыт

На сегодняшний день в мире не существует единого протокола лечения больных Covid-19, поэтому каждая страна имеет свой. Нет также и препаратов, которые были бы показаны пациентам непосредственно при коронавирусной инфекции. Однако многие страны уже имеют наработки в борьбе с новым заболеванием, и на основе их опыта был установлен стандарт лечения в Украине. Созданием украинского протокола руководил новый министр здравоохранения Максим Степанов, а сам документ был подготовлен в авральном режиме — за два дня. Над ним работали специалисты в разных областях медицины.

В протоколе прописано, в частности, что при подозрении на Covid-19 пациенту в первую очередь будут делать:

· кардиограмму,

· общий анализ крови и мочи,

· биохимический анализ крови,

· определять уровень глюкозы в крови.

Если заболевание будет подтверждено, лечение станут проводить противомалярийными препаратами и теми, что лечат ВИЧ — гидроксихлорохин, хлорохин, лопинавир (ритонавир). При осложнениях назначат ремдесивир, а для снижения температуры — парацетамол. Планируется также, что в ближайшее время протокол будет дополнен новыми лекарственными средствами и схемами лечения, так как база данных о Covid-19 постоянно пополняется.

Одесса и Винница опередили Минздрав

Региональный протокол лечения коронавируса одесские медики подготовили еще в конце марта. Этот протокол учитывает результаты 59 мировых исследований, а также опыт США, Китая, Великобритании и Кореи, основанный на данных доказательной медицины.

Схема лечения, которую предлагают одесские медики, почти не отличается от общенациональной — она включает в себя препараты антиретровирусной группы и содержащие хинин. Однако в Одессе сделали несколько собственных поправок к рекомендациям МОЗ. Например, наши медики считают, что использование экспресс-тестов нерационально, так они дают много ложно-отрицательных результатов. Поэтому предлагается учитывать опыт Германии, где вся диагностика основана на ПЦР-исследованиях.

Кроме того, одесситы предлагают несколько стратегий, учитывающих специфику других заболеваний пациентов. На основе регионального и национального протоколов каждое медучреждение города должно разработать собственный документ с указанием ответственных за его выполнение.

Опередили украинской Минздрав также винницкие медики, оперативно разработав протокол лечения больных Covid-19. Созданием документа занималась кафедра инфекционных болезней Винницкого медуниверситета, а основой для него послужили наработки китайских, итальянских, испанских, американских и корейских медиков. В Виннице для лечения также будут использовать группу противомалярийных препаратов и лекарства, которые применяют при лечении СПИДа, так как «в геном вируса COVID-19 входит часть генома вируса имуннодефицита человека».

С прописанным лечением согласны не все

Несмотря на то, что украинский протокол лечения соответствует протоколам других стран мира, он вызвал много критических замечаний. В частности, резко высказалась Ульяна Супрун, заявив, что «утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах». Дело в том, что в мире нет ни одного официально одобренного препарата для лечения коронавируса, зато в украинском протоколе рекомендованы препараты, эффективность которых надо еще доказать. Многие из них имеют серьезное побочное действие, многие были эффективны «в пробирке», но «отказались» работать на животных, а есть и такие, что не зарегистрированы ни в одной стране мира и находятся только в стадии изучения. В других странах эти препараты используют только в рамках клинических исследований, а их результаты строго анализируют для принятия решений. Украинский же протокол не предусматривает отчетов об эффективности и безопасности применения этих препаратов.

Не обнародовала доказательной базы относительно специфической терапии Covid-19 Всемирная организация здравоохранения, однако она отобрала несколько вариантов перспективных методов лечения. В них входят противовирусные, противомалярийные медикаменты и препараты против ВИЧ. Правда, исследование ВИЧ-препаратов на пациентах с коронавирусом в Китае показало отрицательный результат, однако в ВОЗ уверены, что новое более масштабное исследование будет оправданным. Кроме того, зарубежные медики все чаще говорят об использовании для лечения сыворотки крови тех, кто уже переболел коронавирусом. Сейчас ВОЗ и другие научные организации только приступают к реальным клиническим исследованиям на людях.

Пациентам предложат подписать согласие на лечение

Перед началом лечения препаратами, прописанными в Едином государственном протоколе для лечения больных Covid-19, пациент или его родственники должны будут подписать информированное согласие на лечение по протоколу. Если согласие не будет подписано, то пациенту будут лечить только симптомы.

Фото: Фокус

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