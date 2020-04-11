Посткоронавирусные сценарии: что ждет украинцев после эпидемии?

Человечество болело всегда. Тяжелые эпидемии сотрясали нас на протяжении всей истории. Но современные люди, убаюканные благами цивилизации, считают, что почти победили болезни, и темные века с чумой, оспой и холерой остались позади. На это эпидемиологи вспоминают: в 1520 году Эрнандо Кортес привез ацтекам не только христианство, но и семь заболеваний: корь, оспу, чуму, холеру, тиф и прочее. Именно они, а не конкистадоры в течение пяти лет убили 95% индейцев, закончив, тем самым, цивилизацию ацтеков.

Конечно, коронавирус – даже не «испанка», которая практически сто лет назад нанесла такой жестокий удар по человечеству. Сейчас все мягче. Однако опасность, возникшая сегодня, заставляет спрашивать с оправданной тревогой: что нас ждет дальше? Медики рассматривают несколько вариантов развития событий.

Сценарий первый. Китайский

В ответ на вспышку коронавируса мы соблюдаем карантин, моем руки и минимально контактируем с людьми. Спустя два месяца эпидемия утихает, и мы выходим на улицы праздновать наше избавление.

Сценарий этот – маловероятен. Потому что как только мы закончим карантин, «прилетит» новая волна пандемии. Так было во времена «испанки», которая волнами прошла по планете трижды. Поэтому, по аналогии, уже в середине осени нас, вероятно, накроет следующая волна COVID-19. И, по-видимому, нам придется перейти к четвертому сценарию.

Сценарий второй. Бангладешский

Название сценария – условное, но если вспомнить трущобы Бангладеша, где на 2-х квадратных километрах живет миллион человек с плохой водой, общественными туалетами и практически полным отсутствием медицины, то вы поймете, о чем мы.

При таком сценарии заболеют все, лечения не будет. И 6% населения умрет, остальные переболеют и будут живить дальше, забыв про COVID-19 навсегда. Вариант ясный и понятный и с точки зрения эпидемиологии – самый очевидный. Но если мы переведем эти проценты в конкретные цифры, то для Украины потери населения даже в 3% – составят 1 миллион 200 тысяч граждан.

Если эту абстрактную цифру представить конкретными людьми и раскидать среди наших знакомых и родственников, то вариант этот представляется просто чудовищным.

Сценарий третий. Утопический

Тут все просто. Ученые создадут вакцину против COVID-19.

Правительство должно будет закупить 40 миллионов доз – на каждого из нас, и сделать прививки. Но тут есть большой риск появления интриг и злоупотреблений в процессе распределения вакцин. Также вполне вероятно и активизация антипрививочников.

Вариант – самый оптимальные, но к сожалению, требует для воплощения от полутора до двух лет. А к этому моменту, вероятно, проблема уже будет решена естественным путем.

Сценарий четвертый. Самый неприятный и самый вероятный

Мы остаемся на карантине. COVID-19 поражает всех неосторожных, затем волна пандемии стихает. Люди выходят из карантина и начинают заболевать снова, после чего объявляется новый карантин. И снова, и снова. Так считает в ом числе и профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона.

Это повторяется многократно и на фоне всемирного экономического кризиса, а он уже начался и будет усугубляться с каждым месяцем, мы-таки переболеем всей человеческой популяцией. Главное, чтобы болезнь прошла без пиковых волн, дав возможность современной медицине максимально смягчить удар и уменьшить количество смертей.

Абсолютно всем болеть не придется, потому что, как говорит эпидемиология, уже при 75% заболевших в популяции (после COVID-19 остается напряженный иммунитет, второй раз не заразимся) возникнет так называемый коллективный иммунитет, и у вируса просто не будет возможности широко распространятся. При 90% перенесших болезнь, инфекция перестанет распространяться и останутся лишь единичные случаи заболевания.

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Но теперь о хорошем. К счастью, мы имеем дело не с «испанкой». А потому у половины из нас болезнь, скорее всего, пройдет бессимптомно. И, как учит нас все та же эпидемиология, чем позже мы заболеем, тем выше шанс подхватить более легкую форму этой инфекции.

В том числе и поэтому условия карантина и прочие предосторожности нам всем следует соблюдать неукоснительно.

Официально: карантин послабят не раньше мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что смягчение карантина возможно только с 1 мая.

— Если будет зафиксирована динамика уменьшения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который был введен и будет действовать до 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану, — подчеркнул глава Кабмина.

Математика эпидемии

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдается уже сейчас и продлится до 22-23 апреля. Это расчеты ученых Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» при Киевском политехе.

Так, до конца месяца коронавирусом заболеет более 60 тысяч украинцев, а потери могут составить более 4,5 тысяч человек.

А после достижения максимума и жестких карантинных мероприятий предстоит смена тенденции и начало снижения скорости инфицирования.

Наберитесь терпения

Некоторые эксперты утверждают, что ограничительные меры должны сохраняться в течение 18 месяцев. Но в любом случае, снятие карантина будет постепенным. Причем, по мнению ученых, оно должно происходить только после того, как медики зафиксируют устойчивое снижение числа госпитализаций и смертей от коронавируса.

Только после этого можно отменить самые строгие меры для большинства, но сохранить их для самых уязвимых слоев населения.

Авторы – Дмитрий Карпенко, Татьяна Сярова

Фото: ИноСМИ

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